O pré-aviso já foi entregue, mas a decisão da greve pode ser revogada pelo plenário de trabalhadores, marcado para dia 25 de julho, de acordo com a TVI, que falou com uma fonte do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários.

Em causa está a falta de maquinistas e o adiamento dos novos cursos, sendo que o Governo tinha prometido 30 contratações.

A administração do metropolitano irá reunir-se, ainda esta terça-feira, com os vários sindicatos do setor.