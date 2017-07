Winnie The Pooh, o simpático urso amarelo criado pelo escritor britânico Alan Alexander Milne, está a ser censurado nas redes sociais chineses depois de ter sido usado, em forma de meme, para ridicularizar o presidente da China, Xi Jinping, diz o jornal britânico The Guardiam.

Não há qualquer explicação, todavia sabe-se que a censura estará alegadamente relacionada com a comparação do presidente chinês Xi Jinping ao famoso urso.

O utilizador que tentar escrever "Pequeno Urso Winnie", como é designado na China, receberá agora uma mensagem de erro que refere que o "conteúdo é ilegal" naquela site.

A polémica teve início em 2013, após um encontro entre Barack Obama e Xi Jinping. A plataforma Sina Weibo, o Twitter chinês e a aplicação de mensagens WeChat foram, até ao momento, algumas das redes sociais que censuraram o desenho animado.

#Chinese government blocks meme that compares Xi Jinping to Winnie the Pooh and #Obama to #Tiger! pic.twitter.com/HsP0RQ03DA