António Costa: o Big Show SIC está no ar

Talvez António Costa se lembre qualquer dia de culpar a MEO pelo défice democrático português… Ou então pelas suas derrotas nada poucochinhas, as quais se transformaram num governo muito poucochinho.

1. O debate sobre o estado da nação honrou bem a tradição parlamentar portuguesa: foi aborrecido e desprovido de qualquer novidade. Qualificamos sempre como deveras curiosas as análises (longuíssimas nas estações de televisão portuguesas) sobre a utilidade dos debates quinzenais ou os debates sobre o estado da nossa nação: as inteligências que pululam em tais fóruns chegam sempre à mesma conclusão: a retórica parlamentar nada acrescentou para a discussão do futuro de Portugal, nem tão-pouco para alterar os dados conjunturais do quadro político nacional, que o mesmo é dizer, para alterar a correlação de forças e a popularidade dos vários intervenientes.

2. Daí que nós tenhamos adotado um método tão simples quanto eficaz de acompanhamento destes “debates” (ainda não estamos certos de que sejam debates, são mais encenações) parlamentares: o sistema de gravações das boxes das operadoras de televisão por cabo. De facto, este novo sistema de visualização de televisão aumentou verdadeiramente as possibilidades democráticas: como é fantástico poder abreviar as intervenções de António Costa, Jerónimo de Sousa ou Catarina Martins!

3. E o espetáculo triste em que se tornou a política portuguesa desde que a personificação mais perfeita da mentira política – também chamada “geringonça” – assaltou o poder pode ser visto igualmente (deduzimos, com a mesma qualidade) em qualquer operadora. Talvez António Costa se lembre qualquer dia de culpar a MEO pelo défice democrático português… Ou então pelas suas derrotas nada poucochinhas, as quais se transformaram num governo muito poucochinho – que levará, por sua vez, Portugal a uma crise do Estado e da sociedade nada poucochinha…

4. Enfim, dir-nos-ão que isto poderá significar a perda relativa da qualidade (ainda mais?) da nossa democracia, transformando-a numa espécie de democracia fast-food. Mas se por democracia fast-food se entender a preservação da nossa integridade mental e a salvaguarda da utilidade do nosso tempo, estamos perante um grande avanço civilizacional. Lançamos-lhe o seguinte desafio: no próximo debate, desligue quando Jerónimo de Sousa ou Catarina Martins falarem – e retroceda volvidos uns minutos ou horas. No ínterim, tente adivinhar o conteúdo das intervenções dos líderes da extrema-esquerda: depois retroceda e confira se acertou no prognóstico. É o jogo (ou rapidamente será) mais popular dos lares portugueses. Uma espécie de Cluedo ou Pictionary político português.

5. Dito isto, o que dizer então das ocorrências do debate do estado da nação que teve lugar na semana transata? Na verdade, não há nada a dizer que já não tenhamos dito: António Costa a mostrar as suas qualidades de comunicação política e de habilidade ilimitada, os seus dotes de pura personagem política que troca convicções e princípios (será que os tem?) por conveniências; que troca a realidade por puras ilusões que tenta vender a todo o custo aos portugueses; que confunde o Estado, que é de todos nós, pelo Estado socialista, que é dele e do seu círculo de amigos. António Costa não encara a política como uma atividade nobre, de serviço aos outros, de serviço à nossa pátria – contrariamente, António Costa encara a política como um mero instrumento de perpetuação do seu poder pessoal.

6. Poder esse que se pretende omnipresente e “totalizador”, indo das universidades até à comunicação social, passando pelos sindicatos e alguns empresários (estes mais por medo de retaliações do que propriamente por adesão ao “costismo”). Numa apreciação simplista, esta volúpia de António Costa pela mentira, pela fantasia, pela ilusão, pelo cinismo político em estado bruto aproxima claramente o atual primeiro-ministro de José Sócrates. Numa análise mais detalhada, porém, a conclusão é diversa: comparado com Costa, José Sócrates é quase infantil. O líder socialista atual é mais autoritário, mais frio, mais calculista, muito mais manipulador e mentiroso que Sócrates. Se, com José Sócrates, o país chegou ao estado a que chegou, com António Costa – muito mais habilmente sofisticado e profissional da ilusão do que o próprio Sócrates –, Portugal irá… o(a) caríssimo(a) leitor(a) completa o silogismo lógico.

7. Para o comprovar, basta pensar na reação de António Costa à tragédia de Pedrógão Grande e à vergonha do assalto a Tancos. Já nem falamos na sua decisão ridícula e irresponsável de fugir para Palma de Maiorca para conter a sua exposição mediática (sim, as férias já estavam marcadas… devem achar que somos todos parvos, só pode…). Não é que o primeiro-ministro, com o seu bronze de Palma de Maiorca, obriga a hierarquia militar a cobrir os atos de irresponsabilidade ilimitada do seu governo? Generais, que servem a pátria portuguesa, e não governos ou partidos políticos, a serem instrumentalizados pelo primeiro-ministro para fins políticos imediatos? Para encenações mediáticas que visam encobrir atos (falhados) e omissões (indesculpáveis) do governo que António Costa lidera?

8. Isto é, o primeiro-ministro – depois dos mergulhos, do sol e da “vida louca” de Palma de Maiorca – veio alijar responsabilidades, atirando-as para as chefias militares. Isto revela uma falta de sentido de Estado que já não é só preocupante – é incomodativa. Porque, dia após dia, está a destruir o Estado português – e a construir o Estado socialista (com o alto patrocínio de comunistas e bloquistas) caracterizado pelo caos, pela desorganização e pelo sectarismo mais radical. Finalmente, tivemos a rábula da semana: António Costa, com o ar bonacheirão e refeito pelo sol das Baleares espanholas, lembrou-se de responsabilizar a… MEO pela falha do SIRESP! A MEO? A sério? Não se lembrou de nada mais verosímil?

9. Primeiro, Costa culpou a “mãe natureza” pela tragédia; depois passou para os autarcas que não deram devido seguimento à reforma florestal; depois passou para a Proteção Civil; depois passou para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna; depois, para o anterior governo, que não se lembrou de renegociar o contrato do SIRESP, que o próprio António Costa negociara e assinara; depois, a culpa era para ser do Rocha Andrade, de Margarida Marques e de outros secretários de Estado; agora… a culpa é da MEO. Cuidado: amanhã, António Costa poderá lembrar-se de afirmar categoricamente que, afinal, os culpados pela tragédia de Pedrógão Grande fomos nós, colaboradores ou leitores do i. Parece que nenhum cidadão português nem nenhuma empresa a operar em Portugal se livrará de ser responsabilizado por António Costa – a não ser que seja amigo do primeiro-ministro ou ministro da geringonça.

10. Sobre a responsabilização da MEO subsistem duas dúvidas: primeiro, será que Ricardo Araújo Pereira e os Gato Fedorento viraram assessores de António Costa? É que aquele discurso de Costa na Assembleia da República, na passada quarta-feira, está ao nível dos melhores sketches humorísticos dos Gato… Por favor, digam-nos que se tratou de um ato de humor puro – é a única forma de ainda acreditar na dignidade do Estado e das instituições democráticas…

11. Segundo: por que razão Costa se lembrou agora de culpar a MEO? Teve acesso a novos dados? Mas como? António Costa lembrou-se, em Palma de Maiorca, por entre mergulhos e caipirinhas, que o SIRESP não funcionou por culpa… da MEO? Sai de Portugal com a convicção de que a culpa foi da Secretaria-Geral e da Proteção Civil – e chega a Portugal com a certeza de que a culpa foi da MEO? O que terá António Costa visto em Palma de Maiorca – será que foi consultar o general Nhaga? Aderiu à moda da bruxaria? Alguém consegue levar a sério as declarações do primeiro-ministro? A credibilidade de António Costa está ferida de morte.

12. Em suma: Portugal está convertido num show mediático protagonizado por António Costa e seus amigos. É um grande show, um verdadeiro “big show”.

O “Big Show SIIC” – o Show do Socialista Irresponsável e Incompetente Costa.

Escreve à terça-feira