Segunda resposta

O dr. Barroso deveria começar por olhar para si próprio e para a figura que faz com os seus artigos. Se já leu um par de Bíblias de fio a pavio, recorde-se da passagem do Evangelho que manda tirar primeiro a trave do seu olho antes de procurar o cisco no dos outros (Mateus, 7:5).

Os colunistas deste jornal dividem-se em duas categorias. A esmagadora maioria dedica-se a analisar a realidade do país e do mundo. Um deles, o dr. Alfredo Barroso, prefere atacar os restantes. Já disse que cada um escolhe as prioridades que tem. É assim que, com uma semana de intervalo, o dr. Barroso me dirigiu dois ataques descabelados, pelo que me vejo obrigado a dar-lhe uma segunda resposta. Estou disponível para continuar até à 64.a, se isso ajudar o dr. Barroso a contar as vítimas de Pedrógão Grande. Pode ser que, nesse longo período, o governo consiga assumir finalmente as suas responsabilidades. No caso das viagens da Galp, também acabou por o fazer.

Quanto às contradições, indignidades e patranhas de que me acusa, o dr. Barroso deveria começar por olhar para si próprio e para a figura que faz com os seus artigos. Se já leu um par de Bíblias de fio a pavio, recorde-se da passagem do Evangelho que manda tirar primeiro a trave do seu olho antes de procurar o cisco no dos outros (Mateus, 7:5). Isto apesar de nos informar “não ser católico, nem protestante, nem crente, nem beato, nem santo”, o que, diga-se de passagem, nunca ninguém teve dúvida absolutamente nenhuma. Ou estará o dr. Barroso convencido de que alguém o pensa propor para um futuro acesso aos altares?

O dr. Barroso diz que nunca sugeriu que o incêndio de Pedrógão Grande e o roubo do material de guerra são desculpáveis, mas afadiga-se em demonstrar que, pelo menos no governo, ninguém tem culpa de nada. Quanto ao incêndio, tudo não passou de 300 descargas secas e um downburst, a nova palavra para designar um bulcão, ou seja, um remoinho de vento descendente. Para o dr. Barroso, nenhuma responsabilidade pode ser assacada à Protecção Civil, às comunicações, ao funcionamento do SIRESP e à estrada que não foi fechada. A culpa da morte de 64 pessoas é apenas dos céus. Para quem se diz não crente, não está mal.

E o dr. Barroso também desvaloriza o roubo do material de guerra em Tancos, dizendo que apenas valia 34 mil euros, como se às vítimas de futuros ataques importasse o valor das armas utilizadas. E minimiza a debandada dos generais, dizendo que foram apenas dois, como se tal não representasse a maior crise no Exército dos últimos 15 anos. Mas logo a seguir receia contraditoriamente um regresso do Movimento das Espadas que, segundo ele, pariu a ditadura de Pimenta de Castro. Talvez convenha recordar que os oficiais que participaram no Movimento das Espadas foram todos presos e que, se Pimenta de Castro chegou ao governo, foi porque o Presidente Manuel de Arriaga o decidiu chamar, já que não aceitou suspender as garantias constitucionais, como lhe foi pedido pelo governo de Vítor Hugo de Azevedo Coutinho, muito justamente conhecido como o governo de Os Miseráveis. Não sei se, com esse paralelo, o dr. Barroso exprime o receio de que o protesto militar levasse o presidente Marcelo a chamar algum militar para o governo, deixando de apoiar um governo tão miserável como era aquele de Vítor Hugo de Azevedo Coutinho. Se é isso, é o dr. Barroso que é um exagerado, e não eu. Aliás, já o tinha demonstrado quando se quis demitir do PS, apenas porque António Costa reconheceu perante a comunidade chinesa que o país tinha melhorado com o governo de Passos Coelho.

Acha o dr. Barroso que não está fácil acabar com o governo da geringonça, citando a propósito a expressão latina hoc opus hic labor est, na tradução daquele estudante cábula que disse que aqui é que a porca torce o rabo. Se o latim do dr. Barroso não estivesse ao nível dos dichotes de liceu, saberia que se trata de uma citação da Eneida de Virgílio (vi, 129), em que a Sibila explica a Eneias a dificuldade que há em regressar do Inferno. Nesse aspecto, o dr. Barroso tem toda a razão. Na tradução correcta, esta é a tarefa, este é o trabalho penoso. O país está num inferno e temos de o tirar de lá. É difícil, mas vamos fazê-lo.

