A imagem da mulher como dona de casa vai ser banida dos anúncios publicitários, no Reino Unido.

Segundo conta o Daily Mail, a decisão foi tomada pela Autoridade dos Padrões Publicitários e as mulheres deixarão de ser representadas como as donas de casa nos anúncios. Para além disso, transmitir a ideia de que os homens não sabem ou conseguem fazer as tarefas de casa também passará a ser visto como errado.

A Autoridade dos Padrões Publicitários que ainda acabar com os anúncios que transmitam uma imagem demasiado sexual das mulheres e o uso de mulheres demasiado magras.