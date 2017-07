Um dos ramos do Google, a Verily, vai libertar 20 milhões de mosquitos cheios de bactérias, na Califórnia, nos Estados Unidos da América (EUA), que pode vir a salvar vidas.

Os especialistas, que lideram o projeto, dizem que isto é uma solução para controlar o animal e prevenir a propagação de doenças transmitidas pelos mosquitos.

Os mosquitos serão tratados com uma bactéria natural e depois serão libertados com o objetivo de acasalarem com populações selvagens, e de acordo com o site da Verily, quando os mosquitos se tentarem reproduzir os ovos não irão rebentar e as próximas gerações irão ficar cada vez mais pequenas até ficarem erradicados.