Lyonce e Lyannii, as filhas de Luciana Abreu, descobriram recentemente que a mãe estreou-se na televisão no ano de 2006 na série portuguesa "Floribella".

A cantora partilhou nas redes sociais um vídeo, no qual é possível ver as crianças divertidas a interpretarem as falas do musical que Luciana Abreu fez na altura.

A [injeção] da Floribella agora é cá em casa… e já dura há alguns anos… a diferença é que agora descobriram que a mamã fez o Musical Ri-Fixe. E se eu vos disser que elas sabem o musical de cor… de trás para a frente e de frente para trás”, lê-se na legenda do vídeo partilhado.