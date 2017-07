Maria Vieira, publicou esta segunda-feira, dia 17, uma ilustração relacionada ao governo socialista.

A atriz portuguesa distorce a visão que o povo português, ou o Zé Povinho, tem da realidade, mostrando que “o oftalmologista” António Costa “corrige a visão do Zé Povinho” e o põe a ver “riqueza, felicidade, abundância, campos verdejantes e mulheres nuas” ao invés de “fome e miséria”.

Na caixa de comentários da publicação da rede social, um internauta incide sobre a inscrição “mulheres nuas”, ao qual Maria Vieira responde que “deixaria a cada elemento do povo que visse completamente desnudado seja lá o que for, desde que não seja o Eduardo Madeira, que já toda a gente viu nu e que ninguém com o mínimo de bom gosto pretende voltar a ver, pois para miséria já nos basta a Geringonça que nos desgoverna!”.

Um outro seguidor admitiu ainda não conhecer o comediante em questão, algo que não deixou Maria Vieira surpreendida. “Não o censuro por não saber quem é o Eduardo Madeira, pois a maior parte dos portugueses também não sabe quem ele é, por muito que ele se dispa para chamar a atenção... enfim, cada qual nasce para aquilo que é ou para aquilo que gostaria de ser mas que de facto não é”, disse.

Recorde-se que Eduardo Madeira atravessou o Rio Tejo, nu, depois de Salvador Sobral ter vencido o Festival da Eurovisão.