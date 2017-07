Quatro meses depois do seu nascimento, o rosto da filha de Irina Shayk e Bradley Cooper foi revelado.

Durante um passeio num parque, em Los Angeles, Lea de Seine foi fotografada ao colo da mãe e as imagens rapidamente começaram a circular nas redes sociais.

Recorde-se que Irina Shayk e o ator Bradley Cooper foram pais de uma menina no passado mês de abril.

Irina Shayk Shows Off Her Baby with Bradley Cooper https://t.co/G2EM18iURV pic.twitter.com/LKBguwEcgG