Uma operação anti-corrupção em Espanha resultou na detenção do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Ángel María Villar, e do seu filho Gorka Villar.

A notícia é avançada pelo jornal espanhol El País que adianta que as detenções não se resumiram a Ángel e Gorka Villar que a Guardia Civil fez buscas às instalações da federação.

Em causa estão suspeitas de corrupção: “supostas operações económicas do presidente da RFEF [Federação Espanhola de Futebol] e do seu filho, Gorka Villar, em proveito de ambos e em prejuízo dos cofres da Federação”, lê-se no El País.

O mesmo jornal dá conta de estão também a ser investigados alegados favorecimentos a dirigentes, da parte de Villar como forma de se manter no cargo.