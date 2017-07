De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta terça-feira será marcada por nebulosidade e períodos de chuva fraca ou chuvisco, nomeadamente nas regiões Norte e Centro do país.

A previsão aponta neblina ou nevoeiro matinal, em especial no litoral, e ainda uma pequena descida das temperaturas. Na Madeira prevê-se períodos de céu muito nublado durante todo o dia, havendo ainda a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos.

Segundo o IPMA, o tempo mantém-se seco até meio da semana, prevendo-se chuva para quarta-feira.

“Prevê-se que a próxima noite, de terça para quarta, seja bastante diferente desta noite, já com humidades relativas bastante elevadas, também nas regiões do interior. E depois, na quarta-feira, inclusive, a possibilidade de ocorrência de alguns períodos de chuva fraca, nas regiões norte e centro”, disse fonte do IPMA.

Quanto às temperaturas, em Lisboa,os termómetros vão oscilar entre os 18 e os 26 graus Celsius, no Porto entre 17 e 23, em Vila Real entre 15 e 28, em Bragança entre17 e 33, em Viseu entre 13 e 26, na Guarda entre 14 e 29, em Coimbra entre 16 e 25, em Castelo Branco entre 15 e 33, em Portalegre entre 17 e 31, em Santarém entre 17 e 30, em Évora entre 13 e 34, em Beja entre 14 e 34 e em Faro entre 21 e 32.