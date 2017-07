A investigação analisou as dietas e as mentes de 954 idosos, cuja média de idade era 81 anos, durante um período de cinco anos, chegando à conclusão que aqueles que comiam mais verduras tinham uma mente mais ‘esperta’, ou seja, capacidades cognitivas semelhantes às de alguém 11 anos mais novo.

Para além dos espinafres, a couve-galega e a couve-portuguesa também ajudam a retardar o processo de envelhecimento. Estudos anteriores descobriram que tanto os folatos como o betacaroteno ajudam a estimular o cérebro, mas este é o primeiro a avaliar os efeitos da vitamina K.