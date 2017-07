De acordo com o Mirror, as cascas dos ovos podem ser comidas. Ao que parece, estas têm um valor nutricional bastante elevado.

As cascas dos ovos são uma ótima fonte de cálcio, sendo que são compostas por 95% de carbonato de cálcio – utilizado para aliviar a azia, a indigestão e as dores de estômago.

Uma casca contém cerca de duas gramas de cálcio, duas a quatro vezes mais da dose que é recomendada diariamente.

No entanto, é preciso ter cuidado na forma como ingere as cascas. O jornal britânico destaca que, para aproveitar o valor nutricional das mesmas, as cascas devem ser cozidas muito bem e depois devem ser colocadas no forno cerca de 15 a 20 minutos (a 90º), a seguir devem ser bem moídas até ficarem em pó.Depois de cozinhadas podem ser incluídas em iogurtes, sumos, batidos, papas, etc.