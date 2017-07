O elenco e a equipa da série “Ministério do Tempo” continuam com os salários em atraso, informou numa enviada à imprensa o CENA-STE – Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos.

“No dia 7 de Julho, o CENA-STE reuniu com a produtora, JustUp, tendo esta informado o Sindicato de que no dia 14 de Julho poderia ter uma solução que lhe permitiria saldar as dívidas”, lê-se no comunicado. Mas, passado o prazo, os trabalhadores da série da RTP adaptada de um êxito da espanhola TV, continuam sem receber os seus vencimentos.

“A possibilidade de resolução deste caso”, prossegue o sindicato, “apresenta-se cada vez mais dificultada”, visto “a cada dia” surgirem informações “que demonstram que este era um cenário já diagnosticado pela JustUp que, ainda assim, decidiu continuar uma produção que não teria reunidas todas as condições para terminar”.

O CENA-STE e os trabalhadores da série informam que, perante esta situação, avançarão para “as ações que considerem necessárias” para fazer valer os seus direitos. “É chegado o tempo de exigir que as boas práticas nas relações laborais sejam as únicas possíveis”, concluem no comunicado em que dão ainda conta de que reiteraram o apelo à RTP para que ajude a esclarecer o que terá corrido mal com a produção da série, a primeira das novas produções da televisão pública a avançar para uma segunda temporada.

De acordo com o CENA-STE, a dívida em vencimentos aos trabalhadores, “da total responsabilidade da JustUp”, ronda as centenas de milhares de euros e levou à interrupção das gravações no passado 31 de maio. No início do mês, vários dos atores que compõem o elenco da série, anunciada como uma das grandes apostas da RTP nesta nova leva de séries, que tem reiterado ser alheia aos incumprimentos por parte da produtora.