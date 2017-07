O novo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, chegou ao poder com promessas de aproximação à Coreia do Norte e essa posição foi posta em prática esta segunda-feira.

O vice-ministro da Defesa Su Choo-suk anunciou a disponibilidade de Seul para se sentar à mesa com representantes do regime de Kim Jong-un, já na próxima sexta-feira, para dialogar sobre “todas as atividades hostis” que fazem tremer os dois vizinhos.

O governo da Coreia do Sul propôs que a realização desse encontro tenha lugar na localidade fronteiriça de Panmunjom.