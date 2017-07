Uma colisão entre dois comboios de uma montanha russa do Parque de Atrações de Madrid, em Espanha, aconteceu este domingo, dia 16 de julho, pelas 14:30h, e fez 33 feridos, entre eles seis crianças com menos de dez anos.

A montanha russa foi inaugurada em 2012, tem uma altura de 17,5 metros, 450 metros de largura e leva 100 segundos a completar o seu percurso, conseguindo atingir uma velocidade máxima de 55 quilómetros por hora.

De acordo com a EFE, o parque garantiu que a montanha russa onde ocorreu o acidente passou por todas as medidas de controlo de segurança que são feitas diariamente, acrescentando ainda que a segurança das pessoas é “um valor fundamental que prevalece sobre qualquer outro”.

No entanto, apesar do susto, os responsáveis do parque garantiram que os ferimentos provocados pela colisão foram ligeiros e que apenas 27 feridos foram levados para o hospital.

A montanha russa foi fechada após o acidente.