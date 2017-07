A típica imagem de um homem de uniforme foi considerada a que mais chama a atenção das mulheres, seguindo-se a imagem de um homem de slips. entre os aspectos que menos seduzem o sexo feminino lideram as rastas, os piercings e os chinelos.

entre as 425 inquiridas, com idades compreendidas entre os 18 e os 59 anos, 55% acha atraente um homem que tem rotinas diárias de cuidado pessoal. pelo contrário, a velha fantasia do homem suado parece estar a cair em descrédito, com 76% das inquiridas a considerar ‘pouco ou nada atraente’.

para nove em cada 10 mulheres, os homens são mais atraentes quando são carinhosos com os filhos ou animais de estimação (90%), quando lhes abrem a porta (88%), quando cozinham (78%) e quando arrumam a casa (57%).

quando questionadas sobre as atitudes que estão tradicionalmente associadas ao sexo masculino, os resultados quebram alguns mitos: para 92% das mulheres, dizer palavrões não é ‘nada atraente’, da mesma forma que lutar e discutir com os amigos também são atitudes mal vistas aos olhos das mulheres.