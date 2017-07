A Comissão Técnica Independente criada para analisar o incêndio de Pedrógão Grande e concelhos vizinhos vai reunir-se amanhã pela primeira vez nas instalações da Assembleia da República. A partir desta primeira reunião, começa a contar o prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 30, para a conclusão dos trabalhos.

Recorde-se que a composição da comissão foi definida há uma semana numa resolução da Assembleia da República.

A comissão é presidida por João Guerreiro, ex-reitor da Universidade do Algarve, e inclui ainda Carlos Fonseca (Universidade de Aveiro), António Salgueiro (Universidade Lusófona do Porto), Paulo Fernandes (Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro), Edelmiro López Iglesias (Universidade de Santiago de Compostela, Espanha) e Richard de Neufville (Massachusetts Institute of Technology, Estados Unidos da América) como nomes apontados pelo Conselho de Reitores. Já o Parlamento indicou o tenente-general Frutuoso Mateus, Marc Castellnou Ribau, Joaquim Sande Silva; José Manuel do Vale Moura Ferreira Gomes, Manuel Cardoso Castro Rego e Paulo Mateus.

Conforme o i noticiou, a lei aprovada no parlamento e promulgada por Marcelo Rebelo de Sousa prevê uma remuneração dos peritos equiparada à dos dirigentes superiores da função pública, encargos que serão suportados pela Assembleia da República. Trata-se de uma despesa mensal na casa dos 45 mil euros. O relatório final deverá chegar assim entre 18 de setembro (caso a comissão use apenas dois meses de trabalho) ou 18 de outubro, caso seja pedida a extensão do prazo. Neste segundo cenários, os resultados serão conhecidos após as eleições autárquicas.