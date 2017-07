Em comunicado, Teresa Leal Coelho repudiou as declarações de André Ventura, candidato à Câmara de Loures pelo PSD e com o apoio do CDS.

A vice-presidente do PSD e candidata a Lisboa refere: “Por um lado por considerarmos que afirmações que generalizam comportamentos só perpetuam os preconceitos e estigmatizam comunidades que fazem parte integrante do tecido demográfico das nossas cidades, por outro lado porque não nos revemos nem em pensamento, nem em discurso de natureza discriminatória”.

“Defendemos uma sociedade inclusiva, solidária e justa no âmbito da qual a diversidade e a multiculturalidade devem ser plenamente respeitadas e celebradas”, lê-se no comunicado.

Recorde-se que André Ventura disse, em entrevista ao i, que “os ciganos vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado” e critica a “impunidade” cigana.