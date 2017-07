O Chefe do Estado - Maior do Exército nomeou os oficiais que teriam sido exonerados, na sequência do assalto aos paióis de Tancos, para os mesmos cargos, já a partir desta terça-feira, dia 18 de julho.

Em comunicado, o Exército refere que “a conclusão” das averiguações internas permitiram “ultrapassar as razões que justificaram a exoneração” dos militares.

Para além do regresso dos oficiais aos cargos, no seguimento das averiguações internas realizadas em relação ao funcionamento das áreas técnicas, segurança física, controlo de acessos e vigilânica eletrónica dos Paióis Nacionais de Tancos, o Exército vai transferir todo o material que existe nos PNT para outros paióis.