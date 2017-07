Esta segunda-feira, António Costa voltou a recordar que é necessário retirar algumas lições do que aconteceu com o incêndio de Pedrógão Grande, enfatizando que é necessário que o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança (SIRESP) funcione em todas as circunstâncias, o que não aconteceu este domingo no incêndio em Alijó, tendo voltado a falhar.

Sobre a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, Costa disse que a oposição se dedica ao que não é relevante em vez de se concentrar no essencial, o resolver problemas.

Sobre o SIRESP, Costa disse que o sistema já apontava falhas desde 2014, estando o atual governo a resolvê-las, acrescentando que na semana passada falou com a administração da PT para o problema de os cabos que fazem a circulação da comunicação serem aéreos, adiantando que como alternativa se pode utilizar “satélites e redes hertzianas”.

O primeiro-ministro falou desta problemática na inauguração do novo terminal do aeroporto de Faro.