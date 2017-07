De acordo com o site Eat This, Not That!, estes são os alimentos que podem deixá-lo mais mal humorado e que deve mesmo evitar.

Refrigerantes – a quantidade de açúçar que estas bebidas tem são enormes, o que faz com que os picos de insulina aumentem e o deixem de mau humor.

Cereais e barras de cereais – são ricos em açúcar e, portanto, também aumentem o nível de insulina no sangue.

Bolos – podem conter corantes e outros aditivos que são prejudiciais à saúde.

Fast Food – as gorduras hidrogenadas presentes nestes alimentos para prolongar a sua validade prejudicam os níveis de ómega 3, que estão associadas ao pessimismo, à agressividade e à depressão.

Margarina e outras gorduras saturadas – os altos níveis de gorduras trans podem provocar sintomas como as gorduras hidrogenadas provocam.

Snaks salgados – para além da quantidade de sal presente nos produtos, muitos deles contêm glutamato monossódico (um intensificador de sabor) que pode provocar dor de cabeça e sensações de fadiga e de cansaço.

Enlatados – também contêm glutamato monossódico.

Pão branco – é uma fonte de hidratos de carbono refinados, que pode fazer com que os níveis de açúcar no sangue disparem e depois podem cair de forma abrupta, provocando assim um desequilíbrio hormonal.

Café – esta bebida produz cortisol, a principal hormona do stress.

Trigo – desencadeia o mau humor e a indisposição nas pessoas, assim como a sensibilidade e a tolerância.