De acordo com um estudo divulgado na conferência da British Sociological Associaton, praticamente um terço das mulheres sente menos desejo sexual do que os homens. Vários fatores estão envolvidos nesta perda de ‘apetite’, como é o caso das variações hormonais, do stress, do cansaço e até mesmo da alimentação.

Mas há algumas formas de sentir mais desejo. De acordo com o site IG Delas, estes são os passos que deve seguir:

Conversar

De acordo com Cátia Damasceno, uma educadora sexual, “os casais que conversam tendem a ter mais vontade de fazer sexo”;

Ter tempo para os preliminares

Os momentos que acontecem antes do ato sexual são fundamentais, tanto para o homem como para a mulher. No entanto, no caso das mulheres é uma das maneiras mais eficazes de lubrificar a vagina e de a excitar, fazendo com que a penetração seja mais prazerosa;

Cuidar do corpo

Estar bem com o próprio corpo é meio caminho andado, para não ficar inibido em certas situações. Desta forma vai serntir-se mais confortável, aumentando assim o desejo sexual;

Ter cuidado com a alimentação

É cada vez mais importante fazer uma alimentação equilibrada e saudável, uma vez que as comidas mais pesadas condicionam a libido, segundo a nutricionista Jéssica Berto. Não esquecer que tudo isto ‘mexe’ com as hormonas e estas têm muito a ‘dizer’ acerca do apetite sexual.

Conhecer o próprio corpo

Para além de cuidar do seu corpo, com o uma alimentação equilibrada e a prática de exercício físico, é muito importante conhecê-lo bem e perceber quais são as partes mais propensas a estímulos sexuais.

Ter uma vida com menos stress

O stress do dia a dia e o os problemas pessoais tornam a pessoa mais ansiosa e stressada, o que faz com que a produção de adrenalina aumente e, consequentemente, diminui a libido. De acordo com a educadora sexual, “tente sempre desacelerar e relaxar antes de iniciar uma relação”.

Aprender mais sobre sexo

Não há mal nenhum em querer saber mais e aprender mais sobre este assunto. Este tema pode ser mesmo uma forma de ganhar mais vontade de pôr algumas coisas em prática.

Deixar o pudor de ‘lado’

Quanto mais segurança tiver, melhor, assim, não fica inibida de meter em prática algo que tenha aprendido, ou que sempre teve curiosidade em fazer. Sentir-se segura consigo própria é uma das coisas fundamentais para ter desejo sexual.