O diretor desportivo do AC Milan, Massimiliano Mirabelli, confessou que o clube está interessado em Renato Sanches.

À revista italiana Premium Sport, o dirigente do Milan admitiu avançar pelo português que joga atualmente no Bayern de Munique e disse ainda que o clube está interessado no avançado espanhol do Real Madrid Morata.

“Interessam, mas só sob as nossas condições”, disse o dirigente do Milan.

Renato Sanches não faz parte dos planos do Bayern de Munique para a próxima época. O clube já admitiu que poderá emprestar o português.