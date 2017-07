Só no segundo trimestre foram aplicadas quase 1,5 milhões de euros em coimas à banca portuguesa por parte do Banco de Portugal (BdP). Isto significa que, este valor foi quase cinco vezes superior ao total do primeiro semestre deste ano:

Nesse período foram instaurados 46 protestos e decididos 37 por parte do órgão regulador.

Destes últimos, 27 versam sobre infrações de natureza comportamental, seis respeitam a infrações de natureza prudencial, três sobre infrações a deveres respeitantes à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e um versa sobre atividade financeira ilícita.