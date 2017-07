Maria Vieira utilizou, mais uma vez, o Facebook para opinar sobre um assunto atual, o caso das alegadas agressões por parte de 18 agentes da PSP, da esquadra de Alfragide, a vários jovens, na Cova da Moura, elogiando o trabalho dos agentes.

“Faço questão de manifestar o meu total apoio e solidariedade para com a PSP, a GNR, o Exército e todas as forças de segurança nacional que protegem o povo e os trabalhadores portugueses e arriscam diariamente as suas vidas prevenindo e reprimindo as ações criminosas de bandidos, ladrões, vagabundos e assassinos que corroem a nossa comunidade e atentam contra a segurança, o bem estar, a tranquilidade e o progresso da sociedade portuguesa e de todas as pessoas honestas e trabalhadoras que contribuem ativa e positivamente para o crescimento e a afirmação de Portugal como uma nação próspera e bem sucedida”, escreveu a atriz.

Maria Vieira terminou o seu texto com um agradecimento aos membros das autoridades referidas anteriormente: “Bem hajam todos os «soldados» que saem de casa diariamente, arriscando as suas próprias vidas, para proteger os cidadãos nacionais. E que a justiça funcione, imparcialmente, para ambos os lados da barricada”, pode ler-se.