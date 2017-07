A situação em Alijó, Vila Real, está mais favorável. Por volta das 12h, Pedro Nunes, comandante operacional no terreno, disse ao Jornal de Notícias que as frentes ativas foram reduzidas para duas. No domingo havia quatro frentes ativas.

No terreno estão ainda 450 operacionais, 140 veículos, quatro aviões e dois helicópteros.