A visita de Donald Trump a França ficou marcada por um momento inédito, onde o presidente dos Estados Unidos da América (EUA) elogiou a forma física da primeira-dama francesa.

Trump disse a Brigitte Macron que ela estava em muito boa forma e como forma de brincadeira a Reebok partilhou no seu Twitter uma espécie de provocação para responder à frase do presidente.

A imagem pretende mostrar que o momento que Trump escolheu para fazer o elogio não foi o mais apropriado.

In case you were wondering when it IS appropriate to say, "You're in such good shape...beautiful,"... THIS: pic.twitter.com/Z1cnnRD8Ut