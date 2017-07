Se tem receio ou não gosta que alguém veja as suas pesquisas ou sugestões no Instagram, existe um truque para que isso mude.

Segundo Mashable, a aplicação permite-lhe apagar o histórico nas suas definições. Basta carregar nos três pontos no canto superior direito e carregar na opção ‘limpar histórico de pesquisa’, mas não removerá as sugestões do Instagram, pelo que terá de fazer outro passo para as eliminar.

Para isso, basta ir até ao ícone da lupa e mantenha pressionada até aparecer a opção ‘ocultar’, assim tudo o que pesquisar não aparecerá mais em sugestões mesmo que consulte as páginas.