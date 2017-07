Sarah Cummins ia casar-se com Logan Araújo, no sábado, mas a boda foi cancelada e apesar de as razões não terem sido reveladas a norte-americana decidiu oferecer o banquete aos sem-abrigo da área onde se ia realizar o copo de água.

De acordo com a BBC, Sarah contactou alguns centros de acolhimento para enviar o convite da festa que custou 30 mil dólares (cerca de 26 mil euros).

A jovem garante que o seu ex-noivo concordou com a solução encontrada para não desperdiçar dinheiro, visto que a boda já estava paga e não era reembolsável. Sarah após ter estado na festa com os sem-abrigo viajou para aquela que seria a sua lua-de-mel na República Dominicana, acompanhada pela sua mãe.