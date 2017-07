Na passada quarta-feira, uma mulher ficou presa na última carruagem do metro de Roma, em Itália, ao tentar entrar na carruagem.

A passageira estava a entrar na carruagem quando as portas se fecharam e esta ficou presa. Nas imagens divulgadas pelo jornal Corriere della Sera, pode-se ver o maquinista a iniciar a marcha, arrastando a mulher até ao final da plataforma.

A mulher bateu com força contra a parede no início da plataforma e ficou gravemente ferida, estando agora nos cuidados intensivos do Hospital General Tor Vergata.

A empresa que gere o metro decidiu suspender o maquinista.