Martin Landau, o ator norte-americano mais conhecido por interpretar o papel do comandante John Koenig na série televisiva britânica "Space: 1999", morreu aos 89 anos.

O ator morreu no passado sábado, vítima de complicações inesperadas, após uma breve hospitalização num centro médico da Universidade da Califórnia, diz o portal de notícias TMZ.

Martin Landau será recordado pelas suas interpretações em "Tucker: The Man and His Dream" ("Tucker: O homem e o seu sonho"), de Francis Ford Coppola, em 1988, e "Crimes and Misdemeanors" ("Crimes e Pecados"), de Woody Allen, em 1989.

Venceu ainda um Óscar para Melhor Ator Secundário em 1995 por Ed Wood.