O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira uma pequena descida da temperatura máxima.

No Norte e Centro do país as previsões apontam para o céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral oeste.

No que diz respeito às temperaturas máximas, os termómetros deverão chegar aos 38º em Évora, 37º em Beja, 36º em Bragança, Castelo Branco, Portalegre e Santarém, 34º em Vila Real, 33º em Faro e 32º na Guarda e em Viseu. Em Lisboa e Coimbra as temperaturas devem rondar os 30º e no Porto não devem ultrapassar os 22º.

Os distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Portalegre estão hoje em risco 'Máximo' de incêndio, diz ainda o IPMA.