Segundo a CNN, o Brasil é o país mais 'cool' do planeta. A escolha é explicada com vários argumentos que vão desde o Carnaval do Rio aos génios do futebol do país.

"Sem os brasileiros, não teríamos samba e o Carnaval do Rio; não teríamos a beleza do futebol de Pelé e Ronaldo; não teríamos os minúsculos trajes de banho e corpos torneados de Copacabana. Não temos outra escolha a não ser aclamar os brasileiros como o povo mais 'cool' do planeta", escreve.

Há ainda dois tópicos complementares que justificam as escolhas dos países que figuram no ranking: o “ícone cool” (no caso do Brasil, o cantor Seu Jorge) e o que “não é tão cool” (“a carne e o cacau brasileiros, tão gostosos”, mas responsáveis pelo desmatamento de vastas áreas da Amazônia.

Veja a lista completa (abaixo) e as razões que têm por base na escolha de cada país no artigo original: