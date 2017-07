Para o PSD e para o CDS, Ferro Rodrigues voltou a não vestir só a “camisola da Constituição”, como havia prometido recentemente após encontro com Marcelo Rebelo de Sousa.

O vice-presidente do CDS-PP Adolfo Mesquita Nunes acusou mesmo o ex-líder de bancada do PS de “quebrar a separação de poderes”. “É curioso que ande a partilhar opiniões pessoais, sobre justiça e não só, e que essas opiniões sejam coincidentes com interesses do PS e governo”, tweetou Mesquita.

Ferro havia dito em entrevista que o convite da Galp aos secretários de Estado que se demitiram a semana passada “não configurava um crime” e que não entendia porque “passado um ano há agora esta situação de serem constituídos arguidos”.

O PSD também não deixou passar a tomada de posição do presidente da AR. Noutra rede social, o deputado Carlos Abreu Amorim perguntou:_“Para que serve uma segunda figura na hierarquia do Estado que revela uma tão grande falta de sentido do mesmo?”

Por sua vez, o antigo primeiro-ministro, José Sócrates, criticou o Ministério Público pelas suas suspeitas acerca dos três secretários de Estado do atual governo PS terem viajado a convite da Galp para o Euro 2016. “Absolutamente estapafúrdias e sem o mínimo de sustentação”, disse o engenheiro, comparando a “agenda política por trás” do MP com a do seu caso na Operação Marquês.