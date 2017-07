O Partido Comunista Português quer que o governo use “todos os meios disponíveis para impedir” os negócios da Altice em Portugal por considerar que é o “interesse nacional” que está “em causa”.

“É o interesse nacional que está em jogo. Não há como ficar em cima do muro. Ou se age para impedir a alienação de um setor estratégico ou se é conivente com esse objetivo. Não há refúgio, nem desculpas das leis de mercado ou quaisquer outras que sirvam para não agir utilizando todos os mecanismos existentes ou criando os necessários”, defendeu Jerónimo de Sousa ontem, num almoço em Viana de Castelo que apresentou os candidatos comunistas às eleições locais.

O secretário-geral do PCP não aceita que “o país fique de mãos atadas ou condenado à chantagem da Altice”. Para o líder do PCP, a empresa privada prepara-se “para mandar para o desemprego cerca de três mil trabalhadores e pôr em causa direitos de pré-reformados e reformados”.

Se a compra da PT pela Altice é, para Jerónimo de Sousa, um “escândalo” e “apenas a margem do pântano para onde a política de direita e de recuperação capitalista empurrou o país”, a compra da TVI também lhe suscita as maiores dúvidas.

“A concretizar-se a anunciada compra pela Altice do grupo Media Capital, onde se inclui a TVI, e a intenção de criação de um banco, dá expressão na progressiva concentração e domínio monopolista da economia portuguesa e de reforço de controlo dos grandes meios de comunicação social”, advertiu o histórico dirigente.

“A compra do grupo Media Capital, com um canal de TV, de larga audiência, da Plural, uma importante produtora de conteúdos, assume particular gravidade. A PT/Altice, que já dispõe do controlo da rede de transporte digital terrestre, do SIRESP, que já domina a maior operadora de cabo, a Meo, assumiria toda a dominação da produção, emissão e distribuição numa concentração sem precedentes, no setor da televisão”, afirmou em jeito de conclusão.

O Bloco de Esquerda, o outro partido que suporta o governo do PS, também tem apontado críticas à gestão da Altice em Portugal. Os executivos da empresa reuniram a semana passada com António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa.