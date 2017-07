A pacata localidade de Themar, situada no estado alemão da Turíngia, e com apenas 3 mil habitantes, foi a capital musical dos neonazis do país no passado fim de semana.

Cerca de 6 mil adeptos da extrema-direita alemã marcaram presença num concerto de rock, organizado de acordo com o seguinte lema: “Rock contra a estrangeirização”.

A população de Themar não conseguiu impedir a realização do evento e por isso saiu às ruas para se manifestar contra a presença dos neonazis. "Não deixaremos a cidade à mercê dos extremistas da direita", referiu um dos manifestantes, citado pelo "El País".