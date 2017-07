Lionel Messi casou com Antonella Roccuzzo no passado dia 30 de junho. Desde então, o jogador do Barcelona tem partilhado várias publicações do dia que Messi descreve como “único”.

Desta feita, o jogador de 30 anos partilhou com os seus seguidores um vídeo com alguns dos melhores momentos do casamento.

O argentino e Antonella são pais de dois filhos Thiago e Mateo.

Veja o vídeo: