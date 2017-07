Roger Federer venceu na final do torneio londrino o croata Marin Cilic, número seis mundial, por 6-3, 6-1 e 6-4, em uma hora e 43 minutos.

Este é o oitavo troféu do suíço no Grand Slam em relva, sendo agora o tenista com mais títulos em Wimbledon (Pete Sampras venceu por sete vezes Wimbledon). Federer, atualmente na quinta posição do ranking ATP, soma o seu 19.º Grand Slam da Carreira

. Recorde-se que este ano, em janeiro, o suíço já havia ganho o Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, disputado em piso rápido.