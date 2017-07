O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio da Grã-Bretanha, 10.ª prova do Mundial de Fórmula 1, e ficou a um ponto do alemão Sebastien Vettel (Ferrari), líder do campeonato.

Hamilton fez o percurso em Silverstone em 1:27.21,430 horas , terminando com uma vantagem de 14,063 segundos sobre o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) e de 36,570 sobre o também finlandês Kimi Raikonnen (Ferrari).