Pedro Passos Coelho marcou ontem, dia 15 de julho, presença no Congresso Distrital Autárquico do PSD do Alto Minho, em Valença, e aproveitou para desmentir António Costa, quando este insinuou que a privatização da PT tinha sido feita pelo Governo anterior. “Já não há paciência para insinuações maldosas que o Governo no seu todo faz em relação ao passado”.

"A PT não foi privatizada por mim enquanto estive no Governo. Relativamente à PT, o Governo que eu liderei só fez uma coisa: Cumprir uma medida que estava no memorando de entendimento que era acabar com a 'golden share' que o Estado detinha na PT. Foi um compromisso do engenheiro Sócrates e do professor Teixeira dos Santos no memorando de entendimento. Foram eles que puseram lá acabar com a 'golden share'. A privatização já tinha sido feita antes e nós cumprimos aquilo que estava no memorando de entendimento", disse o líder do PSD.

Para além disso, Passos Coelho acusou ainda o Bloco de Esquerda de instrumentalizar os trabalhadores portugueses, insistindo também que o Governo tem falhado no que diz respeito à tragédia que aconteceu em Pedrógão Grande, no dia 17 de junho.

Segundo o líder do PSD o país "podia estar melhor hoje se este Governo não tivesse andado praticamente dois anos a empurrar com barriga."