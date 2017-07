Vereadores da oposição a Fernando Medina na Câmara Municipal de Lisboa enviaram, esta sexta-feira, uma carta à Procuradoria Geral da República, a pedir que seja investigada a suspensão das obras da Segunda Circular.

De acordo com o Observador, que teve acesso à carta enviada à PGR, são levantados dois problemas ao processo da decisão do Presidente da Câmara de Lisboa: Medina anunciou, no dia 2 de setembro, a decisão de anular o concurso da empreitada, que estaria a ser apreciada pelo júri e de uma outra que já estava em curso na Segunda Circular.

O relatório final do júri só terá sido “produzido” a 4 de outubro, daí o pedido ao Ministério Público para a “aferição da legalidade dos procedimentos concursais”, uma vez que Medina se pronunciou sobre matérias que, naquele momento, deviam estar sob reserva.

“Perante a existência de indícios com gravidade necessária para anular um concurso público de tamanha importância e, suspender uma obra já em curso, não podemos demitirmo-nos de, em defesa do superior interesse público, garantir o apuramento de todos os factos e de eventuais responsabilidades pelas entidades competentes para o efeito designadamente pela Procuradoria-Geral da República”, escrevem os vereadores do PSD e do CDS.

Outro argumento que terá sido utilizado para justificar este pedido de investigação, é que “a gravidade de todo este processo pode originar diferentes tipos de pedidos de indemnização” à Câmara de Lisboa, pela suspensão do concurso mas também pela interrupção dos trabalhos já em marcha.

Se existiram eventuais alegados conflitos de interesses por parte de uma empresa privada, e se esses indícios forem comprovados pelas autoridades judiciais, então deve proceder-se em conformidade”, escrevem ainda.

O pedido de investigação diz respeito à decisão tomada por Medina, de suspender o concurso público para a obra de requalificação da Segunda Circular, em Lisboa.