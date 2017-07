O alerta foi dado pela 01:55h, e a meio da manhã deste dominfo estavam mobilizados 150 operacionais, 40 viaturas e dois meios aéreos no combate às chamas.

De acordo com o comandante distrital de Operações de socorro de Vila Real, Álvaro Ribeiro, em declarações à agência Lusa, adiantou que o incêndio começou com três frentes ativas, uma das quais está a queimar em zona de forte declive e sem acessos, nem para as viaturas, nem para os bombeiros.

"A frente que está num declive muito acentuado é a que está mais atrasada no combate. Nós estamos a fazer pressão com o helicóptero, mas precisámos de ter meios no terreno para consolidar", afirmou.

Em relação às outras frentes do fogo, a mesma fonte referiu que uma delas "está em fase de rescaldo" e a outra "está a ceder fortemente aos meios" terrestres e aéreos.