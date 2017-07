Uma idosa de 67 anos estava a ser preparada para uma cirurgia às cataratas quando os médicos, do Solihull Hospital, em Birmingham, no Reino Unido, detetaram uma “massa estranha e de coloração azulada” num dos olhos da mulher. A mulher tinha 17 lentes de contacto no olho.

No entanto, esta descoberta não terá ficado por aqui, os cirurgiões descobriram mais 10 lentes alojadas atrás do globo ocular, ou seja, no total, foram retiradas 27 lentes de contacto do olho da britânica.

O caso ocorreu em novembro de 2016, mas só agora foi divulgado pelo jornal Médico Britânico.