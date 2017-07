O desconforto do grupo parlamentar do PSD perante a candidatura de Hugo Soares à sucessão de Luís Montenegro na liderança de bancada, noticiado pelo SOL na semana passada, mantém-se e concretizou-se.

Maria Manuela Tender, deputada social-democrata eleita pelo círculo de Vila Real em 2011 e 2015, enviou ontem um «apelo» a todos os seus colegas deputados do PSD contra «a simples resignação» à candidatura de Hugo Soares e por uma alternativa que «melhor representem as expectativas do grupo parlamentar, dos militantes do PSD e dos portugueses».

A parlamentar de 46 anos, especializada em assuntos de Educação e professora de profissão, manifestou também a sua «preocupação e incredulidade» perante a situação num texto enviado quando faltavam quinze minutos para as quatro da tarde.

«O nosso grupo parlamentar conta com gente de muito valor, de grande experiência política e não só, com brilhantes currículos, de credibilidade, solidez e competência inquestionáveis, grandes ativos do PSD que entendo que deviam ser incentivados», vaticinou Tender na mesma mensagem, em oposição às características que não vê na candidatura de Hugo Soares, ainda vice-presidente do incumbente Luís Montenegro.

A deputada assegurou ainda que respeita «todos os colegas», não sendo «nada de pessoal» o que a move contra o Hugo Soares.

Pelas 18 horas de ontem, Manuela Tender tornou a endereçar uma mensagem por correio eletrónico a todos os deputados da bancada do PSD lamentando que a primeira mensagem houvesse sido divulgada à agência Lusa, informando que recusara prestar declarações sobre a mesma. Sobre a fuga da mensagem ao «âmbito dos seus destinatários», disse tratar-se de um comportamento que reprova.

«Entendo que a reflexão sobre o teor do e-mail cabe a todos e a cada um de nós, que, estou certa, saberemos estar à altura das nossas responsabilidades», insistiu, em conclusão, não desistindo do objetivo da missiva inicial.

A eleição da nova direção de bancada está marcada para dia 19, esta quarta-feira.

Manuela Tender, autora, entre outras obras, de um Dicionário de Transmontanismos, pelos vistos não percebeu bem.

Hugo Soares, o simbiótico

Mas quem é a borboleta do furacão? De onde veio aquele que deverá herdar a cadeira de Luís Montenegro e tornar-se no líder parlamentar mais jovem dos ‘laranjas’ na última década?

Hugo Alexandre Lopes Soares nasceu há 34 anos e milita no PSD desde que atingiu a maioridade de idade. É casado e pai.

Fez percurso na JSD (Juventude Social Democrata) de Braga e chegou mais tarde a líder da ‘jota’, sucedendo a Duarte Marques.

Ao leme da juventude partidária, quebrou a habitual tradição da JSD se apresentar como algo mais à esquerda, nos costumes e na economia, que o próprio partido. Hoje, é presidente da concelhia do PSD/Braga e vice-presidente da bancada a que agora se candidata para liderar. Antes passava as semanas no Parlamento e os fins de semana em iniciativas da JSD; agora, os fins de semana servem para ir a casa e estar com a família.

Uma carreira em polémicas

A biografia de Hugo Soares é que se estende bem além dos eventos mais recentes da bancada laranja. No verão passado, foi assistir a dois jogos do campeonato europeu de futebol a convite de Joaquim Oliveira, proprietário da Olivedesportos de quem é amigo. Na altura, justificou a falta ao Observador por «motivo de força maior», que legalmente corresponde a algo como «situações de catástrofe natural, atos de guerra, declarada ou não, de subversão, alteração da ordem pública, bloqueio económico e incêndio». Partida futebolística não incluída. 18 horas depois, desmentiria a notícia dizendo ter pago a viagem do seu bolso.

Em 2014, uma iniciativa sua de referendar a co-adopção e adoção por casais homossexuais acabou por ser aprovada, fazendo com que Teresa Leal Coelho – à data vice de bancada, hoje vice de partido – se demitisse da sua posição no grupo parlamentar.

No mesmo ano sugeriria que os salários dos políticos deveriam estar equiparados aos dos gestores privados. «Como se convence um gestor de topo a vir para o governo ganhar 3500 euros com a precariedade de estar no governo e de um momento para o outro poder ir embora?», argumentou. Enquanto candidato a líder da JSD, havia proposto o fim da «tendencial gratuitidade da Educação e da Saúde» que considerou «hipócrita e socialmente iníqua».

«O Hugo é um simbiótico. Sabe manter ligações. Foi assim com o Miguel Macedo [ex-ministro], com o Marques Mendes [ex-líder]... e agora com o Luís Montenegro. Corre-lhe bem. Até com a ‘jota’ foi assim. Sempre a subir, sempre de mão dada com a pessoa certa no momento certo», descreve uma deputada da bancada que Hugo Lopes Soares deverá liderar a partir da próxima semana. O biografado exerce, assim como as três personalidades enumeradas, advocacia.

O timing, todavia, não é o perfeito desta vez. Na opinião da referida parlamentar, que requereu anonimato ao SOL, «não se entende porque mostramos divisão interna no momento em que o Governo está mais fraco».

Um barão dos sociais-democratas alerta também, mais pessimista, que o legado pode não ter transição pacífica. «Quando Montenegro foi vice da bancada soube gerir. Não se pôs em bicos de pés, soube esperar pelo protagonismo. Com o Hugo, como se vê, não foi assim».

Luís Montenegro foi eleito três vezes presidente do grupo parlamentar do PSD sem oposição e, ao que o SOL apurou, esse seria o cenário que a direção nacional preferia que se repetisse. «O suposto era uma candidatura que gerasse unanimidade; não uma lista única que obrigasse a unanimidade», esclarece o mesmo barão. «Mas a verdade é que nada vai mudar muito. Montenegro mantém a mesma influência e não sai nenhuma vice-presidência».

E não sai, entram é dois além dos dez que restavam depois da promoção de Hugo Soares: o ex-secretário de Estado José Cesário e a deputada Margarida Mano.