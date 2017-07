Rainha Nazli (1894-1978)

Nazli Sabri foi rainha consorte do Egito de 1919 a 1936, segunda esposa do rei Fuad I e mãe do rei Farouk. Em 1950, converteu-se e foi batizada como Mary Elizabeth. Também apoiou o casamento da filha, Fathiya, com o cristão-copta Riad Ghali. Como resultado, Faruk I retirou-lhe todos os títulos egípcios.



Luís Miguel Cintra (1949-)

O ator e encenador português, fundador da histórica Cornucópia, esteve um algo alheado da vida religiosa durante anos, mas falando da sua conversão disse que «para a gente perceber alguma coisa da vida, é preciso perceber que a vida não é individual, é a vida da humanidade, é de tudo».



Tony Blair (1953-)

Líder do Partido Trabalhista britânico e primeiro-ministro de 1997 a 2007, foi o chefe do governo britânico mais jovem desde 1812. Em 2007, Blair era o enviado especial para o Oriente Médio do Quarteto de Madrid (EUA, UE, ONU e Rússia), quando se converteu ao catolicismo, que era já a religião da mulher, Cherie, e dos filhos.



Gary Cooper (1901-1961)

O eterno galã de Hollywood viu vários dos seus papéis no grande ecrã tocarem o céu, ganhando três Óscares, incluindo na categoria de Melhor Ator para Sargento York e High Noon. Em 1953 teve um poderoso encontro com o Papa Pio XII e que o levaria a entrar formalmente na Igreja em 1959.



Dorothy Day (1897-1980)

Jornalista de causas, a ativista social e anarquista viria a converter-se ao catolicismo. Foi cofundadora do Movimento Operário Católico, um movimento pacifista que combinou a ajuda direta aos pobres e sem abrigo. O processo com vista à sua canonização foi aberto em Nova Iorque em 2000.



Newt Gingrich (1943-)

Membro destacado do Partido Republicano dos EUA, liderando os deputados do GOP quando, em 1994, assumiram o controlo da Câmara dos Representantes pela primeira vez em 40 anos, liderança que manteve até 1999, a revista Time considerou-o a personalidade do ano em 1995. Criado como luterano, converteu-se ao catolicismo em 2009.



Graham Green (1904-1991)

Romancista inglês considerado um dos maiores escritores do século XX, explorou, nos 67 anos da sua carreira de escritor, a ambivalência moral e política do mundo tantas vezes a partir de uma perspectiva católica, religião à qual se converteu em 1926, depois de conhecer a mulher, Vivien Dayrell-Browning.



Ricardo Quaresma (1983-)

Faz por estes dias um ano que o internacional português foi baptizado juntamente com os dois filhos, Ricardo de 3 anos, e Kauana, de 7 meses. O anúncio fora feito pelo próprio: «Amigos, amanhã é um dia muito importante para mim, eu e dois dos meus filhos, vamos receber o sacramento do batismo», escreveu.

