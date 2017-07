Onze finais, oito derrotas. A seleção portuguesa continua alérgica ao Euro sub-19, campeonato que não ganha desde o século passado (1999), e saiu derrotada de Tbilisi pela Inglaterra, por 2-1.

Até ao intervalo, manteve-se o equilíbrio no marcador. Na segunda parte é que foram elas. A Inglaterra adiantou-se por Suliman, aos 50 minutos, de cabeça, após uma bola ao poste na sequência de um livre direto. Portugal reagiu com energia e chegou ao empate, num lance feliz com autogolo de Sterling (56').

O golpe da misericórdia seria dado aos 68', por Nmecha, já o herói da meia-final com um golo nos descontos frente à República Checa. Até final, Portugal raramente incomodou a Inglaterra, nem mesmo com mais um elemento, por expulsão de Edun aos 86'. Repete-se assim o cenário de 1971, quando a Inglaterra derrubou Portugal na final do Euro sub-18, em Praga, por 3-0.