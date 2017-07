Duas mulheres foram acusadas de agredirem crianças numa creche no Brasil. Além estaladas, pontapés e outras agressões físicas as duas funcionárias encorajariam as crianças mais velhas a abusar ‘sexualmente’ das mais novas.

As acusações surgem depois de terem sido reveladas filmagens das agressões e dos abusos, segundo o jornal Globo.

As imagens mostram as mulheres a pontapear crianças, entre os dois e os três anos, a atirarem-lhes com colchões e a puxar-lhes o cabelo.

O vídeo mostra ainda uma criança mais velha a tentar beijar outra mais nova à força, sem que qualquer uma das funcionárias fizesse alguma coisa para o impedir, pelo contrário. Segundo o site da Globo, uma das mulheres chega mesmo a agarrar no cabelo da mais nova para a forçar a ‘aceitar’ o beijo. E a situação repete-se, a rapariga volta a afastar o rapaz e a funcionária obriga-a mais uma vez.

As cenas deixaram os pais das crianças em choque e muitos dizem não ser sequer capazes de ver as imagens.

As duas mulheres, atualmente em prisão preventiva, negam as acusações e a polícia continua a recolher mais provas, tendo já na sua posse mais do que uma gravação.

As crianças estão a receber apoio psicológico.