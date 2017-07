Os hábitos de leitura de Francisco Geraldes estão a dar que falar. O jogador do Sporting foi fotografado a ler "Ensaio Sobre a Cegueira", de José Saramago, no banco antes do amigável que os leões disputaram frente ao Valência, na quinta-feira.

O momento não passou despercebido à Fundação José Saramago que anunciou nas redes sociais que iria enviar alguns exemplares de livros de Saramago ao jogador leonino.

"Francisco Geraldes, quando voltarem estarão mais reforços à espera! Um abraço, boa época e boas leituras", escreveu a Fundação nas redes sociais.