Ao que o SOL apurou, Ascenso tem sido abordado por alguns deputados descontentes com a liderança de Carlos César e tem discutido a possibilidade de, no caso de Carlos César decidir não se recandidatar ao cargo – por exemplo, por vir a ser chamado para o Governo numa futura remodelação pós-autárquicas – Ascenso estará pronto para se candidatar, com o objetivo de dar ao grupo parlamentar alguma autonomia em relação ao Governo, o que já aconteceu no passado quando Francisco Assis era líder parlamentar no tempo do Governo Sócrates.

Ascenso Simões é amigo de António Costa desde os tempos da JS e foi secretário de Estado da Administração Interna e depois da Proteção Civil, quando Costa tutelava o Ministério da Administração Interna.

Apoiou António Costa na campanha interna – embora sem nunca cortar pontes com os apoiantes de Seguro numa campanha que foi muito dura. António Costa convidou Ascenso para ser diretor de campanha para as eleições Legislativas. Mas o homem que é deputado por Vila Real – onde foi cabeça-de-lista – acabou por ser sacrificado depois da ‘polémica dos cartazes’, acabando por se demitir. Mas agora está pronto para outro combate, caso haja combate a fazer.